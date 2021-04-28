شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 16.. منى زكى توافق على الزواج من محمد فراج بعد موافقة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمشهد محاولة إقناع "سارة" آلاء سنان لـ"هنا" منى زكى، للزواج من زوجها "مؤنس" محمد فراج، وأخبرتها بأنها ستكون سعيدة ولا تشعر بأى مضايقة بذلك.

وأخبرتها "هنا" بأنه لم توافق على الزواج من زوجها "مؤنس" محمد فراج حتى الآن بسبب وقوفهما بجوارها فى استعادة ابنها، وأنها ستسافر مصر بعد الحصول على ابنها، لتخبرها "سارة" بأن "مؤنس" لن يتركك تسافرى ولن يتركك تحصلى على إبراهيم وتخرجى به خارج أمريكا ولن تستطعى أن تجلسى بدونه.

وسألتها "سارة" لماذا لا تريدى الزواج من "مؤنس" لتخبرها "هنا" بأنه لم تأت هنا لخطف زوجها منها، ولكنت سارة حاولت إقناعها بهذا الزواج وأنها ستكون فى غاية السعادة وأنه حق من الحقوق الشرعية، ولو مشيتى هيمسك فيكى أكتر.

وقامت "سارة" بمباركة "هنا" واحتضنتها، وأخبرتها هنا بأنها طلب من "مؤنس" محمد فراج أن يتم كتب الكتاب وتمشى على لطول حتى لا تتسبب فى مضايقتها، وهو الأمر الذى رفضته "سارة" بأنه ستظل موجودة هنا، فيما أرسلت "يارا" مايان السيد إلى شقيقتها "هنا" رسالة صوتية أخبرتها فيها بأن حازم لم يقم بعمل الشىء الذى ضايقك.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.