شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 16.. باسل خياط يبدأ خطته للانتقام من فريدة ومريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم باسل خياط "يوسف" فى خطته للانتقام من ""فريدة أروى جودة، ويسرا "مريم"، خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل حرب أهلية الذى يذاع طوال أيام شهر رمضان على قناة cbc، وسينتقم منهما خاصة بعدما تكشّف له كيف تمكن الإثنان من نسج خيوط المؤامرة حوله والإيقاع به من أجل استرجاع حق مريم - يسرا.

وشهدت الحلقة تسجيل يوسف فيديوهات لفريدة زوجته لكى يسيطر عليها مرة ثانية، وذهابه لنادين - سينيتا خليفة زوجة طليق مريم، لكى تستمر فى حملها ومنعها من إجهاض الجنين، وخطته الجديدة التى تكشفها الحلقات المقبلة لاستيلائه على الميراث.

وتوالت الأحداث بموافقة والدة زياد - محمود حجازى بمقابلة نور - مايان السيد للتعارف عليها حسب رغبة ابنها ويكون هناك الكثير من المفاجآت فى الحلقات المقبلة، خاصة بعدما نطقت جميلة عوض - تمارا لأول مرة كلمة ماما مريم.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.



حرب اهلية الحلقة 16



حرب اهلية الحلقة 16



حرب اهلية الحلقة 16



حرب اهلية الحلقة 16



حرب اهلية الحلقة 16