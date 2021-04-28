شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 .. عرض أحداث عين شمس ومقتل الصحفية ميادة أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، بزيارة زكريا "كريم عبد العزيز" لـ رشا "بشرى" زوجة الشهيد محمد مبروك "إياد نصار" ويؤكد لها أنه تحت أمرها في أي شيء تريده، وأنه يسأل على الأبناء بشكل مستمر، وتندهش رشا من تورط محمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" في عملية اغتيال زوجها لاسيما وأنهما كانا أصدقاء ودفعة واحدة.



كريم عبد العزيز

المشهد ينتقل بتصوير حقيقى لأحداث عين شمس الذى حدث يوم 28 مارس 2014، والتي شهدت مواجهات ببين الإخوان والمواطنين واستخدام الأعيرة النارية والتي تسببت في مقتل 4 أشخاص منهم الصحفية ميادة أشرف، مع عرض مشاهد حقيقية من تغطية وسائل الإعلام للأحداث، وينتقل المشهد لمبنى الأمن الوطنى، واجتماع لبحث السيطرة على القائمين على اشتباكات عين شمس وتحديداً الإخوان أبو الليل "رضا إدريس".



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2 الحلقة 16



النجم كريم عبد العزيز فى دور زكريا يونس



رياض الخولى فى دور اللواء رفعت



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16