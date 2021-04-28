شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يوجه رسالة لـ محمود حافظ بعد مشاركته فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان أحمد العوضى، رسالة للفنان محمود حافظ، مشيرا إلى أنه الأقرب لقلبه، وعبر عن امتنانه للقائه والعمل معه، قائلا: "محمود حافظ صاحبى وأخويا، اشتغلنا مع بعض فى السبع الوصايا والاختيار وكلبش والسنة دى مع بعض في اللى مالوش كبير، من أنضف وأحسن الناس اللي الواحد كان محظوظ وقابلها في مشواره".

وقال العوضى فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك :"الأقرب لقلبى، محمود حافظ صاحبى وأخويا، اشتغلنا مع بعض فى السبع الوصايا والاختيار وكلبش والسنة دى مع بعض فى اللى مالوش كبير، من أنضف وأحسن الناس اللي الواحد كان محظوظ وقابلها فى مشواره، بحبك يا صاحبى ودايما مع بعض وفى كتف بعض يا مينا يا جااااامد".



بوست أحمد العوضى

ومسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساءا.

ويذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.