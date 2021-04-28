شكرا لقرائتكم خبر عن وكل ما نفترق الحلقة 16.. سيد رجب يعرض المساعدة على ريهام حجاج للثأر لأختها زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 16 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتى جاءت بعنوان "الفراق السادس عشر.. ليكم وحشة" بعودة ذاكرة مأمونة مرة أخرى لتصرخ باسم شقيقتها زينب التى توفيت بتدبير من حنان – أيتن عامر – كما صرخت باسم حمزة ابنها الذى توفى بعد حادثة القرية.

ريهام حجاج فى وكل ما نفترق

وفى مشهد تلتقى – مأمونة – ريهام حجاج وسيد رجب، ويطلق عليها اسم "قمر" فتسأله عن هويته فيقول لها: "اعتبرينى ملاكًا جاء ليخلصك" وأنه جاء ليساعدها للانتقام من أهل طماطا، ويمنعها من رجوع القرية فى الوقت الحالى لأنه وقت غير مناسب للانتقام.

سيد رجب

تنتقل الكاميرا إلى قصر حسام مخلوف – أحمد فهمى – ومشهد يجمعه بأبيه، الذى يحضر له الباسبور ويأمره بالسفر بعد تصرفاته الأخيرة، لكنه يرفض حتى يصل إلى ابنته فريدة المخطوفة، وخلال الحوار نكتشف أن حنان – أيتن عامر – ليست ابنته وأنها غريبة عن الأسرة، لكن الأب يعتبرها مثل ابنته نظرا لما تفعله فى خدمة العائلة، لكن حسام – أحمد فهمى – يخبره بأنها تحتاج أن تعود إلى مستشفى الأمراض النفسية مرة أخرى بعد أن عادت لها التهيؤات.

ريهام حجاج

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

أحمد فهمى