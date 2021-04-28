مسلسل موسى الحلقة 16 .. سمية الخشاب تطلب الزواج من محمد رمضان

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 16 قيام سمية الخشاب "حلاوتهم" بطلب الزواج من موسى – محمد رمضان، حيث ذهبت إلى شقيقها سيد رجب – المعلم وهبة، وطلبت منه الزواج من موسى، وذلك بعدما حدثت بينهما مشاهدة، عندما طلبت منه أن يترك موسى وألا يدفعه للسفر إلى غزة والعمل في مجال التهريب.



مسلسل موسى الحلقة 16



مسلسل موسى

وقام منذر رياحنة – نوفل - بالوصول إلى شفيقة – هبة مجدي، حيث أخبرها أن والدتها حنفية – عارفة عبد الرسول ماتت وهو ما تسبب لها في حالة إغماء، وشهد المسلسل قيام صبري فواز – شهاب باشا - بطلب يد شفيقة للزواج.

وشهدت الأحداث ذهاب موسى للمكان الذي دفنت فيه والدته لكنه وجد العمال يعملون في الأرض والمكان الذي دفنت فيه تم بناء فيلا عليه ولم يستطع الوصول إلى جثمان والدته لدفنه في المقبرة التي اشتراها بعدما عمل مع سيد رجب "المعلم وهبة".



مسلسل موسى الحلقة 16



مسلسل موسى الحلقة 16

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



مسلسل موسى الحلقة 16