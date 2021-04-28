"ادعولي".. منة جلال تعلن حملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة منة جلال عن حملها، اليوم الأربعاء.

ونشرت منة صورة لها، أظهرت علامات الحمل لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الأم القلبوظة رزق، أدعولي".

وعلقت الفنانة مها أحمد :"مبروك أجمل ماما"، كما علقت الفنانة منة فضالي : "ألف مبروك حبيبتي".

يذكر أن الفنانة الشابة منة جلال، أكدت خبر زواجها من رجل أعمال، إذ احتفلت السبت 13 يونيو الماضي بعقد قرانها وزواجها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اقتصر الأمر على عقد قران وسط حضور المقربين مني فقط من أسرتي وأسرة زوجي، واثنين من أصدقائي.

وأشارت منة إلى أن زوجها رجل أعمال مصري يعيش في السعودية، تنقسم أنشطته وأعماله بين مصر والسعودية.

جدير بالذكر أن منة اكتفت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، بكتابة تاريخ عقد القران، وبجواره رمز لخاتم زواج وقلب، لتنهال عليها التعليقات التي هنأتها، ومن بينهم: الفنانة وفاء عامر، الفنانة أميرة نايف، المخرج عمر عبدالعزيز.