من هو القطب الصوفي الذي حلم نور الشريف بتقديم شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

على مدى 7 سنوات، ظل حلم تجسيد شخصية القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي يداعب الفنان الراحل نور الشريف، قبل توقف المشروع لأسباب إنتاجية.

وبدأ الحلم يداعب الفنان نور الشريف عام 2008، بعد الزيارة التي قام بها إلى تونس، وهي الموطن الأصلي للقطب الصوفي.

وأعلن وقتها المنتج أحمد الجابري تعاقده مع الفنان نور الشريف لتقديم مسلسل عن القطب الصوفي "أبوالحسن الشاذلي"، من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج التونسي شوقي المجري، مؤكدا رصد ميزانية ضخمة للعمل، للتصوير في أكثر من بلد منها تونس، والمغرب ومصر.

وبعد 7 سنوات من توقف المشروع لأسباب إنتاجية، كشف المخرج حسني صالح، في تصريحات صحفية، عن إتفاقه مع الفنان نور الشريف على تقديم مسلسل عن "الشاذلي"، الذي ولد عام 593 هجرية في قرية "شاذلة" في تونس، قبل أن يصبح صاحب الطريقة الصوفية، التي لها أتباع في مختلف دول العالم.

وتتلمذ على يد الشاذلي في حياته الكثيرون، وعند وصوله إلى الإسكندرية، اقترب منه وتعلم على يديه أبوالعباس المرسي، عالم الدين والصوفي صاحب المسجد الشهير في حي الأنفوشي.

ومع حلم الفنان الراحل نور الشريف بتجسيد شخصية القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي، وحماسه لفكرة تقديم مسلسل عن جلال الدين الرومي، إلا أنه رفض فكرة أداء شخصية خالد بن الوليد، مؤكداً أن شكله لا يصلح لتقديم شخصية القائد الشهير "وفقا لتصريحات للمخرج حسني صالح مع الإعلامي مصطفى شردي في قناة الحياة اليوم".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، الذي ولد في 28 إبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.