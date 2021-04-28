"كل سنة ونورك في حياتنا".. صلاح عبد الله يحيي ذكرى ميلاد نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيا الفنان الكبير صلاح عبد الله، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل نور الشريف، الذي يوافق اليوم الأربعاء ٢٨ أبريل.

ونشر "عبدالله" صورا مختلفة تجمعه بالراحل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏كل سنة ونورك في حياتنا.. أرجوكم الفاتحة والدعاء لنور الشريف".

واحتفل محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد الفنان الكبير نور الشريف الذي ولد في 28 أبريل 1946، ويعتبر من أشهر نجوم الفن، وهو صاحب مسيرة فنية حافلة، ومن أبرز أعماله "عائلة الحاج متولي"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "العار"، "جري الوحوش"، وغيرها.