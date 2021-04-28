مدحت العدل بصحبة ماجدة الرومي في كواليس أغنية "الأرض ستبقى عربية"..(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، عن كواليس تسجيل أغنية "الأرض ستبقى عربية" للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.

ونشر العدل، فيديو من كواليس تسجيل الأغنية داخل الاستديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :"من كواليس تسجيل أغنية (الأرض ستبقى عربية).. غناء ماجدة الرومي، كلمات مدحت العدل، ألحان ميشيل فاضل".

ويظهر الفيديو، مدى اندماج مدحت العدل وماجدة الرومي مع سماع جزء من الأغنية عقب تسجيلها داخل الاستديو ".

وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، عبرت مؤخرا عن حبها الكبير لمصر، معقبة: "لما تطلبني مصر مقدرش أتاخر عليها، لأني بحبها بكل صدق وليس غريباً أن يتحدث الفنانون دائماً ويقولون أن مصر بلدهم الثاني".

وأوضحت "الرومي"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، في حلقة تم تسجيلها في قصر القبة، أنه هناك أسباب كثيرة تدفعها لارتباطها وحبها الشديد بمصر، مضيفة: "أولى هذه الأسباب أنها واجهة العالم العربي بالإضافة لأن شعبها طيب ويتحب وأنها دولة تشدوا بالغناء عبر أرضها ونيلها وبها عظمة ومجد وهيبة الوطن العربي".

وأضافت :"موضوع السيادة والاستقلال يمثل لي أهمية خاصة وهو من مقدساتي الشخصية وأشعر دائماً أن هذه المبادئ تتلخص في أرض مصر"، متابعة: "إقامة أولى حفلاتها في قصر القبة في ظل جائحة كورونا يأتي بسبب حبها الشديد لمصر".

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، للموافقة على ان يكون قصر القبة منبراً للاحتفال، قائلة: "كل الشكر له هذه الدعوة منحتني الثقة الكبيرة في ظل بحر الانفعالات التي نعيش بها في بيروت ومن شدة سعادتي بدخول قصر القبة أشعر أني سأنفجر من البكاء بسبب الفرحة الناجمة عن الدعوة الكريمة".