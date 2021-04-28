باسم مغنية: ندفن كبار ممثلينا بأدوار صغيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ 5 دقائق

غرّد الممثل باسم مغنية مبدياً رأيه اللافت، الصريح والموضوعي في ما يخصّ حصر أدوار البطولة، في القصص الدرامية، بالممثلين الشباب وترك الأدوار الصغيرة للممثلين المتقدمين في السن.

وكتب في تغريدته مستشهداً بتجربة الممثل العالمي أنتوني هوبكنز، فقال: “أنتوني هوبكنز حصل منذ يومين على جائزة الأوسكار وهو في عمر الـ 83. ونحن هنا ندفن كبارنا في أدوار صغيرة من عمر الـ 60. من قال إن قصة العمل الدرامي يجب أن يكون بطلها شاباً. أعطوا كبارنا قصصاً من الواقع. فتزدهر درامانا”.