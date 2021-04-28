فن ومشاهير

باسم مغنية: ندفن كبار ممثلينا بأدوار صغيرة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ 5 دقائق

باسم مغنية

غرّد الممثل باسم مغنية مبدياً رأيه اللافت، الصريح والموضوعي في ما يخصّ حصر أدوار البطولة، في القصص الدرامية، بالممثلين الشباب وترك الأدوار الصغيرة للممثلين المتقدمين في السن.

وكتب في تغريدته مستشهداً بتجربة الممثل العالمي أنتوني هوبكنز، فقال: “أنتوني هوبكنز حصل منذ يومين على جائزة الأوسكار وهو في عمر الـ 83. ونحن هنا ندفن كبارنا في أدوار صغيرة من عمر الـ 60. من قال إن قصة العمل الدرامي يجب أن يكون بطلها شاباً. أعطوا كبارنا قصصاً من الواقع. فتزدهر درامانا”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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