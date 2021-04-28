فارس كرم لأوّل مرّة عبر “تويتر سبيسز”.. في هذا الموعد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يحلّ النجم اللبناني فارس كرم ضيفًا على برنامج “سوالف رمضانية” عبر إذاعة “روتانا” في إطلالة خاصة ليل 11 أيار المقبل.

ومن المنتظر أن يطلّ فارس كرم في بثّ مباشر على صفحة “روتانا موسيقى” في موقع “تويتر”، عبر الميزة الجديدة Twitter Spaces، على أن يتحدث في عدة مواضيع رمضانية وحياتية وفنية لا تخلوا من المصارحة والسكوبات.

على صعيد آخر، انتهى فارس كرم من تسجيل 17 أغنية جديدة يتعاون في جميعها مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وسيُصدر 7 أغنيات منها فقط ضمن ألبومه المقبل، على أن يحدّد لاحقًا كيفية طرح الأغاني الأخرى.

وكان فارس قد أكد في تصريحات صحفية أنه ينتظر تحسّن الأوضاع في لبنان والوطن العربي لإصدار الألبوم، مشيرًا إلى أنه وفي حال ظلّت الأوضاع على حالها سيُصدر أغنيات العمل تباعًا عوضًا عن إصدارها جميعها دفعة واحدة، رغم أنه لا يحبّذ هذه الاستراتيجية.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.