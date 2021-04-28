شكرا لقرائتكم خبر عن معركة تحطيب بالعصا بين أمير كرارة ومحمد سامى بكواليس نسل الأغراب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء عائلية يعيشها طاقم عمل مسلسل نسل الأغراب للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، يحرص باستمرار نجوم العمل على مشاركات فيديوهات وصور من كواليس تصوير المسلسل الذى يقوم بإخراجه المخرج محمد سامى، وظهر النجم أمير كرارة فى فيديو طريف وهو يداعب المخرج محمد سامى، ويقوم بتعليمه بعض حركات تحطيب بالعصا الشهيرة فى الصعيد.

ونشر الفنان أمير كرارة، الفيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيه مع المخرج محمد سامي وهما يحملان العصا ويحاول إقناعه بتعليم بعض حركات التحطيب، وأن الضرب بالعصا غير مؤلم إلا أن "سامي" بدا متخوفا ثم أقنعه كرارة وبدأت معركة بالعصا بينهما انتهى بضرب أمير كرارة له بالعصا وسط موجة ضحك من الطرفين والحضور في مكان التصوير.



امير كراره ومحمد سامى

وداعب أمير كرارة، المخرج محمد سامي بتعليق على الفيديو قائلا: "عشان تحس كنا بنتوجع ازاي في التصوير"، ليرد محمد سامي فى التعليقات: "طب والله العظيم بتوجع بجد، ماشي يا غفران يا غريب".



امير كراره يعلم محمد سامى



امير كراره ومحمد سامى فى الكواليس

وشهدت أحداث الحلقة 15 من نسل الأغراب حديث بين حمزة الغريب -أحمد مالك- وغفران -أمير كرارة- واعتذاره منه أنه وقف أمامه ومنعه من ضرب جليلة الحلقة السابقة، وأنه يعتبره والده ولا يعرف غيره وعاتب غفران الغريب حمزة بأنه يحبه بشدة من بداية زواجه من جليلة وكلما كان يكبر في العمر يحبه أكثر وحذره ألا يخسر حبه حتى لا يكسره لأنه لو حدث ذلك سيوجع قلبه بشدة.

وذهب حمزة لوالدته جليلة – مى عمر - وفى حوار بينهما أبدت جليلة سعادتها الكبيرة بعدما دافع عنها ابنها حمزة أمام زوجها غفران وأحست بأن لها ضهر وسند في الحياة، وفى نفس الوقت طلبت منه أن يعتذر لغفران الغريب ولكنه أبلغها أنه فعل ذلك وتسعد بذلك، حتى يسألها ابنها هل ستترك غفران وتذهب لعساف الغريب ولكنها تجيب بأن كل همها أن تبقى في غرفتها ويكون أولادها وزوجها في أمان.