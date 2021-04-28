شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 16.. القبض على خليل منتحل صفة إسماعيل يس بسوق باب اللوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 16 القبض علي "خليل" - عبد الرحمن أبو ليلة، منتحل صفة الفنان إسماعيل ياسين، في سوق باب اللوق، حيث قبض عليه العمال بالسوق وذلك لانتحاله صفحة إسماعيل ياسين وقيامه بالحصول على بضائع وعدم دفع حسابها.

وقامت سمية الخشاب – حلاوتهم - بتعريف موسى على السينما خاصة أنه لا يعرف شيئا عن الفن والفنانين، حيث عزمته حلاوتهم لمشاهدة فيلم سينما بدور عرض أوليميبا.



مسلسل موسى الحلقة 16 منتحل صفة إسماعيل ياسين



مسلسل موسى الحلقة 16 منتحل صفة إسماعيل ياسين



مسلسل موسى الحلقة 16 موسى - محمد رمضان



مسلسل موسى الحلقة 16 حلاوتهم - سمية الخشاب وشهد الأحداث ذهاب موسى للمكان الذي دفنت فيه والدته لكنه وجد العمال يعملون في الأرض والمكان الذي دفن فيها تم بناء فيلا عليه ولم يستطع الوصول إلى جثمان والدته لدفنه في المقبرة التي اشتراها بعدما عمل مع سيد رجب "المعلم وهبة".



مسلسل موسى الحلقة 16- سمية الخشاب وشهدت المسلسل تودد حلاوتهم "سمية الخشاب" لـ موسى، حيث أخبرته أنها تزوجت في سن صغيرة من رجل يكبر عنها فى السن وورثت منه المنزل والمحل، وألمحت له أنها معجبة به، وقال لها موسى إن طريقه محفوف بالمخاطر وإنه يعتقد البعض أنه مات وأن هناك من يبحثون عنه لقتله، إلا أنها متمسكة به. قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل موسى الحلقة 16 - محمد رمضان وسمية الخشاب

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.