شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 16.. وفاة منة فضالى وبكاء أحمد السقا وانهيار دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، بوفاة عزيزة "منة فضالى" بعد معاناتها من مرض القلب، وتذهب ابنتها رغدة "ملك أحمد زاهر" إلى خالها عساف "أحمد السقا" وأخبرته بالخبر، ليذهب مسرعاً إلى منزلها وينزل على الأرض باكيا، وأكد لها أنه ما زال غاصبا منها لأنها لم تزره في السجن ولكن بمجرد ما علم بوفاتها وجد عينه تبكى.



مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16

تتصل نجاة "فردوس عبد الحميد" بابنها علي "دياب" وتخبره بالخبر وينهار في البكاء داخل القسم ويسترجع في ذهنه ذكرياته معها وحديثهما زمان وقصة الحب التي عاشاها سوياً، ليدخل عليه زميله الضابط أحمد "أحمد ماجد" ويندهش من بكاء علي الذى يخبره بأن حبيبته ماتت، وأنه كانت لديه حبيبة زمان ولكن القدر فرقهما وكل واحد فيهما أكمل في طريق مختلف عن الآخر ولكن بمجرد سماع خبر وفاته لم يتمالك نفسه ولا يعرف كيف سيتصرف.



بكاء دياب فى الحلقة 16 من نسل الأغراب

يُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.



دياب



نسل الأغراب الحلقة 16