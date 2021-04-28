روبي تحصد المزيد من النجاح.. في “حتة تانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تصدرت النجمة المصرية روبي ترند تصنيف الموسيقى على موقع “يوتيوب” في مصر والوطن العربي، بعدما حققت أغنيتها الأخيرة “حتة تانية” أكثر من 30 مليون مشاهدة في شهرين فقط عبر قناتها الرسمية.

وأغنية “حتة تانية” هي أوّل أغنية تصدرها روبي من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الإسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

ويُمثل ألبوم “حتة تانية” عودة للفنانة المصرية إلى الساحة الغنائية بعد غياب نحو 14 عاماً، وتقدّم من خلاله ست أغنيات، تعاونت خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين. وسيتم طرحها على طريقة “السينغل” واحدة كل أسبوع.