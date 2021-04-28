فنان سعودي يُحدث ضجة برفض مقارنته بناصر القصبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رفص الفنان الكوميدي السعودي خالد الفراج مقارنته بمواطنه الفنان ناصر القصبي، وذلك خلال حلوله ضيفاً على حلقة من برنامج الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز الرمضاني.

وقال الفراج إنه لا يمكن المقارنة بينهما، مشيراً إلى أن هذا غير منطقي لأنهما لا يتشابهان في السنّ ولا في الشكل أو الاسم. ورفض أيضاً الألقاب التي تُطلق على الفنانين، واعتبر أن هذا أمر خاطئ ولا يساعد على تحقيق التقدّم، مشيراً إلى الاختلاف في المدارس والأجيال التي ينتمي إليها الممثلون، ومؤكداً أن موضوع المقارنة لا يقدّم ولا يؤخّر.

وأثار تصريح الفراج هذا موجة من الجدل في أوساط المتابعين، وفيما أشار بعضهم إلى أنه على حق، لفت آخرون إلى أن القصبي فنان قدير وأن المقارنة به شهادة مهمة. ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: “أصلاً ناصر المفروض اللي يزعل إنهم مشبهينك فيه وش جاب لجاب؟” و”طبعاً لأن ناصر القصبي العشق أروع منه” و”ما فيه وجه مقارنة ناصر القصبي غير” و”أكيد ندمت مهيرة بعد هالمقابلة وهو كلامه في منه”.