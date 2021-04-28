نجمة Game of Thrones تضع ابنتها في السر خلال فترة الحجر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت نجمة مسلسل Game of Thrones ناتالي دورمر (39 عاماً) أنها أنجبت طفلتها الأولى مع شريكها ديفيد أوكس.

وجاء في التفاصيل التي نقلها موقع “الدايلي ميل” البريطاني أنّ الطفلة ولدت في كانون الثاني (يناير) وتم إخفاء الأمر حتى الآن. وأفادت النجمة أنها لم تشارك الخبر السار سوى مع العائلة والأصدقاء المقربين.

وكشفت دورمر التي لا تستخدم المنصات الاجتماعية، عن النبأ السار خلال حديثها مع صديقتها إستر رانتزن عبر البودكاست (البث الصوتي)، والذي صدر يوم الأربعاء.

وقالت ناتالي التي تعيش في جنوب غربي لندن مع حبيبها الممثل ديفيد: “إنّ الحبل والإنجاب هو الشيء المثالي الذي يجب القيام به أثناء الحجر”. مضيفةً أنها تعتقد أنّ العديد من الأزواج أقدموا على الإنجاب خلال هذه الفترة.

وتابعت: “إنها تبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط وهي تغمرني بالسعادة” وقالت مازحةً: “لن أشتكي أبداً من ساعات التصوير الطويلة بعد الآن، لأن الحرمان من النوم على مستوى آخر”.

ويذكر أنّ النجمة شاركت في مسلسل Game of Thrones ابتداءً من الموسم الثاني حتى السابع.