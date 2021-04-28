ابن مشاري البلام يبكي الجمهور بدور والده في “بيت الذل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تداول روّاد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشهداً حزيناً، من مسلسل “بيت الذل” بكثير من العاطفة، بعد أن أدّى خلاله صالح البلّام نجل الفنان الكويتي الراحل صالح البّلام دور والده في مرحلة شبابه.

وجاء المشهد بالتبادل في الشخصية عينها، بين الابن والأب الذي استذكر ماضيه باكياً.

وكانت منتجة العمل الدرامي الفنانة صمود الكندري أعلنت انضمام صالح البلام من أجل استكمال دور والده، ونشرت صورة لهما موجهة الشكر لصالح، وكتبت: “صالح مشاري البلام شكراً لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام شكراً لتواجدك بالعمل في آخر أيام التصوير، ظهورك مميز وله بصمة رحم الله والدك وأطال الله بعمرك (بيت الذل) رمضان 2021”.

ووافت المنية البلام الأب في شهر شباط (فبراير) الماضي عن عمر ناهز 48 عاماً، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، قبل انتهائه من تصوير مشاهده.

يُذكر أنّ مسلسل “بيت الذل” من بطولة الفنانين مشاري البلام وعبدالرحمن العقل، ومحمد الأنصاري، وإيمان فيصل، وإيمان الحسيني، ولولوة الملا، ومن تأليف منى النوفلي، وإخراج أحمد الفردان.