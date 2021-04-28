هاندا أرتشيل وكرم بورسين.. إعلان حب أم ترويج؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي نشرها الممثل التركي كرم بورسين برفقة الممثلة هاندا ارتشيل من رحلتهما إلى المالديف، واعتبر أن ذلك إعلان صريح عن حبهما، حيث علّق بورسين على الصورة التي تجمعه بهاندا وهما وسط المحيط قائلا: “في وسط المحيط فقط نحن الاثنين مع زورقنا… الوضع مثالي”.

واشتعلت بعدها تعليقات “الفانز” الذين عبّروا عن سعادتهم بإعلان الثنائي عن ارتباطهما، فيما ذكر البعض أن تصرفاتهما سابقاً كانت تفضح هذه العلاقة وأنّ الجميع كان على يقين أنّهما يعيشان قصة حب. أما البعض الآخر، فاعتبر أنّ الأمر مجرد ترويج للمسلسل وأنّ هاندا وكرم يصوّران إعلاناً في المالديف وهذا جزء من الترويج، إضافة إلى أنّ كرم لم يضع صورة قلب او ما شابه يجانب التعليق.

اما البعض الآخر، فقد شك بصحّة ذلك لأنّ كرم وهاندا لم ينتهيا بعد من تصوير مسلسلهما “أنت أطرق بابي”، حيث سبعرض الموسم الثالث منه في الصيف. ومتعارف عليه في الوسط الفني في تركيا أنّه لا يسمح بإقامة علاقات أو إعلان علاقة حب بين طاقم العمل خلال التصوير، وإعلان ذلك يؤدي إلى انفصال الممثل أو الممثلة عن العمل.