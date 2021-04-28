كريم فهمي يغني لأول مرة.. وهذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان المصري كريم فهمي عن غنائه لأول مرة بفيلمه الجديد “ديدو”، المنتظر عرضه في عيد الفطر، وذلك بعد تأجيلات عدة بسبب فيروس كورونا.

ونشر فهمي صورة ساخرة له في “إنستغرام”، أثناء وجوده داخل الاستديو، في كواليس تسجيل أغنيته الجديدة بالفيلم، ونشر معها صورة للفنان صفا الجميل، وهو يغني أيضاً، وقال لجمهوره: “أنا هغني”.

وعقب نشر الصورة، انهالت التعليقات من جمهور فهمي حيث، عبّر عدد كبير منهم عن انتظارهم للفيلم والأغنية، وتوقعوا له نجاحاً كبيراً.

ويشارك كريم فهمي في بطولة فيلم “ديدو”، إلى جانب عدد من الفنانين، بينهم حمدي الميرغني وهدى المفتي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، وحمادة هلال، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو مغامرة حول فكرة عقلة الإصبع، الذي يجسد دوره كريم فهمي.