نجوى فؤاد: "خطفت أحمد رمزي من مراته واتجوزته 17 يوما"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة والراقصة المصرية المعتزلة نجوى فؤاد، أن الراقصة سهير زكي أفضل راقصات جيلها، وأنها كانت تعترف بأنها الأفضل خلال عملها.

كما كشفت نجوى فؤاد أنها تزوجت الفنان الراحل أحمد رمزي لمدة 17 يوما، قائلة: "خطفت أحمد رمزي من مراته واتجوزته 17 يوما، وانفصل عن زوجته وطلب الزواج مني وتم كتب الكتاب في نفس اليوم".

وأضافت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عبر فضائية "القاهرة والناس" المصرية: "تزوجت أحمد رمزي من مراته وبعد التصالح مع زوجته باكينام عاد لها مرة أخر وقرر الانفصال عني".

وأشارت نجوى فؤاد، إلى أنها رغم حبها لرشدي أباظة إلا أنها لم تعجبه، مؤكدة أنه كان يحب تحيه كاريوكا، متابعة: "قالي: (إنتي خِله أسلك بيها سناني)، وتحيه كاريوكا رمت عليا الثلج من شقتها".