بلغاريا تحقق في ضلوع 6 روس بانفجار مخازن أسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، الأربعاء، عن وجود صلة بين 6 مواطنين روس و4 انفجارات وقعت بين عامي 2011 و2015 في مستودعات ذخيرة.

وقالت المتحدثة باسم النيابة، سيكا ميليفا، في مؤتمر صحفي في صوفيا، إن "الأدلة الموثوقة للغاية التي بحوزتنا تقود إلى نتيجة مفادها أن الهدف كان وقف عمليات التسليم" إلى هذين البلدين.

وأضافت أن "الانفجارات الـ4 لم تسفر عن ضحايا أو مصابين وجرت جميعها عن بعد باستخدام أسلوب متشابه".

وأوضحت ميليفا أن المستودعات كلها تستخدمها شركة "إمكو" لتاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف الذي كان هو نفسه ضحية محاولة تسميم مع نجله وأحد مديري شركته في أبريل/نيسان 2015.

وأفادت القاضية بوجود "شكوك مُسندة" تفيد بإمكان الربط بين هذه الأحداث المختلفة.

كما أشارت إلى وجود صلة بـ"الجرائم الخطيرة المرتكبة على أراضي دول أخرى"، في إشارة إلى الانفجار القاتل في مستودع أسلحة تشيكي عام 2014 ومحاولة تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال باستعمال سمّ "نوفيتشوك" في المملكة المتحدة عام 2018.

وتابعت سيكا ميليفا: "نتعاون مع جمهورية التشيك لمحاولة تحديد وجود شبكة روسية".

واتهمت براغ المخابرات الروسية الأسبوع الماضي بالتسبب في انفجار عام 2014، ما سبب أزمة دبلوماسية مع إنكار موسكو أي اتهام في القضية.

والإثنين الماضي، أعلنت بلغاريا، طرد دبلوماسيين روسيين 2 على خلفية تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب موسكو، بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع البلغارية.

وقال ممثلو الادعاء إن ما يشتبه بأنها شبكة للتجسس نقلت معلومات سرية عن بلغاريا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي للسفارة الروسية في صوفيا.



ونددت السفارة الروسية بطرد الدبلوماسيين وقالت إنه لا أساس له. وأضافت أن موسكو تحتفظ بحق الرد.

والسبت الماضي، طالب رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، روسيا بوقف أنشطة التجسس في بلاده، بعد يوم من إعلان ممثلين للادعاء توجيه الاتهام لستة أفراد بالتجسس لصالح موسكو.

وفي نهاية عام 2019، أمهلت موسكو، دبلوماسياً بلغارياً 24 ساعة لمغادرة البلاد، في رد على طرد صوفيا وقتها دبلوماسياً روسياً تتهمه بالتجسس.