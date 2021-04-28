شكرا لقرائتكم خبر عن "نون النسوة" تنتصر فى دراما رمضان.. هنا وغزل ومأمونة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدوأن مفهوم النسوية أو الفمينست كما يطلق عليه البعض الآن، والذى يدور حول فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، وإعطائها الحق في اختيار طريقة حياتها وعملها وتحقيق كيانها، ظهر كخيط درامى لعدد من الأحداث الدرامية خلال السباق الرمضانى الحالي.

وظهر ذلك في عدد من المسلسلات، واستطاعت النجمات تقديم أكثر من نموذج مختلف يقدم صورة الفمينست أو المرأة التي تعتمد على ذاتها في تحقيق مرادها ومواجهة صعوبات الحياة، ومن أبرزهن:

"ياسمين عبد العزيز"

النجمة التى تجسد شخصية تدعى "غزل" خلال أحداث مسلسل "اللى مالوش كبير"، والتي بدت في البداية فتاة منهزمة ومغلوب على أمرها بداية من ضغط والدها عليها لتتزوج من رجل أعمال أكبر منها وهو من يجسده النجم خالد الصاوى، كما أنها لا تبادله نفس مشاعر الحب، فيبدأ في إهانتها وضربها، مما يدفعها لإتخاذ خطوة جريئة وتلجأإلى قبضاى يدعى الخديوى وهوالنجم أحمد العوضى ليخلصها من زوجها، لتعيش حياة أكثر تحررا من القيود التي وضعها فيها زوجها، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد.

"منى زكى"

وهى التي تقدم المثال الأقوى خلال دراما رمضان للمرأة القوية المعتمدة على نفسها في الغربة، وتجسد شخصية "هنا" خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، والتي تظهر في البداية امرأة ضعيفة أمام زوجها والذى يجسد شخصيته النجم محمد ممدوح، ولا تستطيع الإعتماد على نفسها ولا على المحافظة على ابنها الذى لم يرى الدنيا بعد، إلأ إنها تضرب مثالا في القوة واجتياز صعوبات كثيرة وإتخاذ قرارات مصيرية في بلد غريبة عنها، مثل أنها تضع مولودها في أمريكا، وتخوض العديد من الحروب للحصول عليه بعد إتهامها بالجنون والخطرعليه ومنعها من رؤيته، العمل بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، تأليف وإخراج تامر محسن.

"ريهام حجاج"

والتي تجسد شخصية "مأمونة" خلال أحداث مسلسل "وكل ما نفترق"والذى يضم 3 شخصيات من بينهم شخصية مأمونة ، وتظهر متحدية لكل القيود المجتمعية في الصعيد، وتواجه الكثير من الصعاب من أجل البحث عن ابنتها المخطوفة، المسلسل من بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

"هند صبرى"

صاحبة الأداء المميز في تقديم شخصية "دينا أبو زيد" في مسلسل "هجمة مرتدة"، والتي تفضل عملها وتحقيق كيانها على حساب حبها، رغم ارتباطها وحبها لأحمد عز والذى يقدم شخصية "سيف العربى"،المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل.