أول ظهور للملكة إليزابيث بعد وفاة زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 07:34 مساءً - ظهرت الملكة إليزابيث الثانية أمس للمرة الأولى علناً وهي تقوم بواجباتها الملكية منذ وفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب بسلام في 9 أبريل ، عن عمر يناهز 99 عاماً.

أول ظهور للملكة للعمل

الملكة إليزابيث في أول ظهور لها –الصورة من إنستغرام

وبحسب موقع "ميرور" ظهرت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً مبتسمة وهي تستقبل جماهير افتراضية عبر رابط فيديو من قلعة وندسور بعد 10 أيام من مراسم تأبين زوجها. وقد ظهرت الملكة وهي تتحدث مع سفيرة جمهورية لاتفيا وسفيرة جمهورية كوت ديفوار.

آخر ظهور للملكة

الملكة إليزابيث على شاشة عبر رابط فيديو من قلعة وندسور–الصورة من إنستغرام

كانت آخر مرة شوهدت فيها الملكة فى جنازة زوجها الأمير فيليب. وكانت ترتدي ملابس سوداء بالكامل وظلت في فترة الحداد لمدة أسبوعين بمعنى أنه تم إلغاء جميع الأحداث والفاعليات أو تقليصها لأن العائلة المالكة لا تزال في فترة حداد رسمية.

والآن انتهى أسبوعان الحداد الملكي في ذكرى الدوق الراحل للعائلة الملكية وأسرهم يوم الجمعة الماضي، مما يعني السماح لآل وندسور بالعودة إلى العمل بدوام كامل.

عودة الملكة للعمل الرسمي

الملكة إليزابيث على شاشة عبر رابط فيديو من قلعة وندسور–الصورة من إنستغرام

وكانت الملكة قد عادت للعمل دون أن تظهر علناً بعد أربعة أيام من وفاة دوق أدنبرة حيث عقدت أول حدث شخصي لها في 13 أبريل بلقاء مع "إيرل بيل" الذي تنحى عن دوره كلورد تشامبرلين - أكبر مسؤول في الأسرة الملكية في المملكة المتحدة حيث يشرف على الإدارات التي تدعم وتقدم المشورة للملكة.

بعد ذلك بيوم، رحبت بلورد تشامبرلين الجديد ، "البارون باركر" ، الذي كان يشرف على جنازة فيليب في وندسور.

ولم يتم تصويرها في هذين الحدثين.

الملكة تكرم زوجها خلال ظهورها

آخر ظهور للملكة في جنازة الأمير فيليب–الصورة من إنستغرام

قامت الملكة بتكريم مؤثر للأمير فيليب أثناء ظهورها من خلال ارتداء بروش خاص والذي كان جزءًا من تاج أهدى لها يوم زفافها في عام 1947. كما جاء معه قلادة مطابقة.

يُعتقد أن البروش الذى ارتدته هو بروش "نظام حيدر أباد" الملكي المزخرف بالزهور. اشترى لها نظام حاكم حيدر أباد وعثمان علي خان آخر حكام ولاية نظام وبرار الأميرية الهندية، الهدية من كارتييه. وقيل إنها فصلت الزهور في وقت لاحق عن التاج الماسي لارتدائه كبروش منفصل.

كان التصميم مشتملاً على ثلاثة ورود، واحدة كبيرة في المنتصف واثنتان صغيرتان على كلا الجانبين، مع إمكانية فصل الثلاثة وارتداء البروش.

وفقًا لـ Write Royalty ، تم تسجيل الهدية في قائمة هدايا الزفاف الرسمية على النحو التالي: "تاج الماس ، وردة إنجليزية وتصميم أوراق الشجر، وقلادة من الألماس."