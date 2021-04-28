رندة كعدي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أتلقف نجاحي بدور الحاجة “أم الديب” بزهو وفرح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

مهما كتب وقيل عنها يبقى الكلام عاجزا عن وصف ابداع الممثلة الكبيرة رندة كعدي، فهي تقدم في رمضان الحالي ثلاث شخصيات مختلفة وكل واحدة منها لها وقع عند المشاهدين. ففي مسلسل 2020 قدمت شخصية الحاجة “ام الديب” التي دخلت الى قلوب الناس من ادائها الرائع، كما تشارك في “للموت و”راحوا” فماذا تقول رندة كعدي لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن شخصية “ام الديب” وكيف عملت على جعل هذه الشخصية من لحم ودم بعدما قراتها على الورق “انا ممثلة اكاديمية وخريجة معهد الفنون الجميلة وهذا ما يجعلني اتمرن في البيت على اداء الدور اولا بحفظ النص، من ثم ابحث عن هوية الشخصية التي اؤديها لناحية الشكل وأٌحيك التفاصيل حتى اتميز بكل دور عن الاخر وبعد ان اطلع من المخرج والمؤلف على رؤيتهما ابدأ مع ابنتي تمارا الاخصائية في مادة اعداد الممثل على التمارين. واكدت رندة كعدي انها تلقت نجاحها في دور “الحاجة” ضحى بزهو وفرح خاصة انها تشارك للمرة الاولى في الاعمال العربية المشتركة من خلال مسلسل 2020 مع الشركة الكبيرة “صباح اخوان” . ومن حظي المميز انني اشارك النجم المميز قصي خولي الذي يتمتع بكل صفات الممثل القدير فعلا كما ان كل فريق العمل من المخرج فيليب اسمر الى الابطال نادين نسيب نجيم وكارمن لبس وغيرهما كان مميزا وقد سادت في الكواليس اجواء من الالفة والحب انعكس على الشاشة.

وتتابع كلامها عن موت “ام الديب” في مسلسل 2020 وتقول “انه من متطلبات السياق الدرامي كان يقتضي رحيل الحاجة ضحى” الحنونة التي فتحت بيتها ل “سما” نادين نجيم وبعد هذا الحدث سيتحول مسار العلاقة بين “حياة” و”صافي” قصي الخولي.

رندة كعدي

اما عن دورها في مسلسل “للموت” تشير الى ان شخصية “حنان” فيها الكثير من الغموض حول لماذا لم ترتبط بعبد الله (احمد الزين) , حيث كانت مديرة ميتم في عز شبابها وطردت من هذا الميتم ؟ لكن يتجدد الحب بينها وبين عبد الله في سن الشيخوخة ما يعطي املا ان الحب لا سن له. وكشفت رندة ان العقد ستفكك قريبا ولكن لكل عقدة صدمة. هذا فضلا عن علاقتها بريم وسحر”دانييلا رحمة وماغي بوغصن” وايضا احيي المنتج جمال سنان وكل فريق العمل على هذا العمل المميز.

رندة كعدي

وعن مسلسل “راحوا” الذي تقدم فيه دور الام القاسية تقول” بعد سنوات من الادوار الطيبة التي رسخت في اذهان الناس جاء دوري في “راحوا” ليعطني مساحة كي اخرج من النمطية والحمد الله ان كل الادوار التي قدمتها هذا العام لاقت اصداء مميزة عند الناس رغم ان الاعمال الثلاثة لم تصور مع بعضها. انما لو صورت الثلاثة في وقت واحد كنت سأعطي لكل شخصية من قلبي لتظهر امام الجمهور كما بانت في رمضان الحالي. وعن اعمالها المقبلة قالت ” اريد ان ارتاح ثم اقرأ النصوص المعروضة علي لكنها اعمال درامية لبنانية بحتة.