أرنولد شوارزنيجر يعترف: "أغلقت التلفزيون في حفل الأوسكار لأنه ممل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الممثل الأمريكية أرنولد شوارزنيجر، أنه قام بإغلاق التلفزيون خلال إذاعة حفل جوائز الأوسكار 2021، لأنه وجده مملًا للغاية.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، انتقل موقع إقامة حفل الأوسكار هذا العام من مقره الدائم في مسرح دولبي إلى يونيون ستيشن في مدينة لوس أنجلوس، بسبب ظروف جائحة كورونا (كوفيد-19).

ولم يحظ الحفل بمضيف للعام الثاني على التوالي، كذلك حافظت إدارة تنظيم الحفل على وضع قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من إجراءات الوقاية من الفيروس.





وذكر "شوارزنيجر" خلال حديثه "أون لاين" في برنامج Jimmy Kimmel Live!: "أغلقت التلفزيون خلال الحفل لأنه كان مملًا في الواقع، كيف تمكنوا من جعل الحفل مملًا رغم وجود نجوم موهوبين على المسرح".

وقدم "شوارزنيجر" اقتراحًا ساخرًا للمسؤولين عن الحفل في العالم المقبل، أن ينقلوه إلى Muscle Beach في كاليفورنيا، والمعروض أنه مكان مخصصا للاعبي كمال الأجسام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحفل تضمن الكثير من اللقطات الفريدة، فضلًا عن فوز مختلف الأعراق والجنسيات في الحفل وتحقيق بعضهم سبق نادر، لكن ذلك لم يكن كافيًا.

وحقق الحفل أرقاما مشاهدات متواضعة، إذ بلغ عدد مشاهدي الحفل 10 ملايين شخص تقريبًا، وهو انخفاض بنسبة 56% عن أرقام مشاهدات حفل العام الماضي.

وأقيم الاحتفال، الإثنين، استثنائياً في محطة "يونيون ستيشن" التاريخية للقطارات في وسط مدينة لوس أنجليس نظراً إلى كونها تتيح للنجوم المتنافسين على الجوائز ولفرق الفنيين التزام التدابير الصحية والتباعد الجسدي.