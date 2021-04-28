الفنانة السعودية "تام تام" تقدّم أغنياتها الروحانية ضمن أمسيات مهرجان أبوظبي الرمضانية

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أبوظبي: قدّم مهرجان أبوظبي 2021، برعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة التي تنعقد تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، الفنانة السعودية ريم التميمي المعروفة بـ«تام تام»، في أداء غنائي موسيقي روحاني تحت شعار «حلم وأمل»؛ احتفاءً بالقيم الإنسانية التي تجتمع حولها الأديان بالمحبة؛ وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمهرجان.

وتألقت «تام تام»، في أداء 4 أغنيات من تأليفها الموسيقي، هي: «عرفت الهوى» من شعر رابعة العدوية، و«أرض واحدة One earth» من كلماتها، و«والله ما طلعت شمس ولا غربت» من شعر الحلّاج، و«قُم Rise» من كلماتها وجوردن بنجامين، وذلك بالتعاون مع أكاديمية هبة القواس، حيث قدمت السوبرانو والمؤلفة الموسيقية د. القواس الرعاية الفنية للتميمي عبر تدريبها وصقل موهبتها وقدراتها الصوتية.

وعلقت «تام تام»، قائلة: «يشرفني أن أكون جزءًا من سلسلة فعاليات الحملة الرمضانية لمهرجان أبوظبي مع نخبة من الموسيقيين والمغنين المبدعين»، مضيفة «لقد كنت متحمسة للغاية لمواجهة التحدي المتمثل في تحويل قصيدتين عربيتين روحانيتين جميلتين إلى أغانٍ، وقد استمتعت حقًا بهذه التجربة والعمل مع الدكتورة هبة القواس التي ساهمت في صقل موهبتي وتمكين قدراتي الصوتية».

وتابعت، «إنَّ الملهم في سلسلة الأمسيات الرمضانية، الكلمات والمعاني والرسائل وراء هذه الأغاني التي تعكس الحب والإنسانية والتواصل والروحانية، ومن المهم توصيل هذه الرسالة من خلال الموسيقى، لأن الموسيقى تجمع الناس من جميع أنحاء العالم بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها، فالجميع يمكن أن يشعر بالموسيقى».

ويتابع مهرجان أبوظبي تقديمه لفعاليات روحانية في الشهر الفضيل، وسيقدم يوم الخميس 29 أبريل الفنانة المرشحة لجائزة غرامي ميسا قرعة في عمل مميز بعنوان: "دعاء". وتندرج سلسلة الفعاليات الرمضانية تحت شعار «الأخوة الإنسانية.. رقي وأمل»، ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، وتتضمن أداء رقمياً بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمبدعين، لأكثر من 25 أغنية وابتهالاً لأحد عشر شاعراً وكاتباً، يؤديها ثمانية منشدين ومطربين برفقة 60 موسيقياً.