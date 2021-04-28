شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" الحلقة 16.. هل يكشف "مالك" لشقيقه الخديوى اتفاقه مع عابد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل " اللى مالوش كبير"، بمقابلة مالك "محمود ياسين جونيور" شقيق الخديوى"أحمد العوضى" لعابد تيمور "خالد الصاوى"، ويخبره أنه سيعمل معه بشرط واحد وهو أن يأتى له بعنوان غزل "ياسمين عبد العزيز" في مقابل 10 آلاف دولار.

ويعطى مالك العنوان لـ عابد ويذهب للمكان الذى تختبئ فيه غزل، ويجد عابد الخديوى أمامه، لذلك هل سلم مالك عابد تيمور لشقيقه الخديوى و روى له اتفاق عابد معه، هذا ما ستكشفه الأحداث فى الحلقة السادسة عشر اليوم الأربعاء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.