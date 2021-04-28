شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مهم وحلو ويستاهل.. ردود أفعال الجمهور عن "هجمة مرتدة" بعد 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والنجمة هند صبرى، على إشادات واسعة وردود أفعال مميزة من رواد السوشيال، بعد عرض 15 حلقة من المسلسل الذى يعرض خلال موسم دراما رمضان الحالى، مبدين إعجابهم بأحداثه وأداء أبطال العمل.

وتنوعت إشادات الجمهور حول "هجمة مرتدة" عبر منصات السوشيال ميديا، حيث قال يوسف حسام: " مسلسل هجمة مرتدة جامد جدا جدا"، وقال ناجى محمد: "المسلسل شكله كده هيولع، وكالعادة عز بيقدم عظمة"، وقالت أروى مدكور: "مبسوطة إن مسلسل هجمة مرتدة شعبيته بتزيد ونسبة مشاهداته بتكتر، وهو مسلسل مهم وحلو ويستاهل".

وقالت أحمد حمادة: "حلو جدا بجد ومتأكد إنه لسه هيبقى فى أحداث أحلى كمان"، وقال سامى: "مسلسل جميل جداً والله، أنا أصلا بحب أحمد عز جداً والله"، وقال غداف: "اللى ماتابع هالمسلسل فاته كثير، مكتوب بالقلم والمسطرة، ويوم عن يوم تحلو الأحداث وتشد أكثر، ناهيك عن التغذية البصرية اللى اسمه عز".

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.



