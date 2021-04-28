شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن.. هل توافق منى زكى على الزواج من محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور النجمة منك زكى عرض الحلقة 16 من مسلسلها "لعبة نيوتن"، خاصة بعد العديد من المفاجآت خلال الحلقة 15، وعرص مؤنس - محمد فراج الزواج على هنا - منى زكى ومحاولة إقناعه لها بأنها تعد حرة بعد وضع مولودها وأشهرالعدة بتنتهى، فهل ستوافق منى زكى - هنا على طلب محمد فراج - مؤنس.

وشهدت الحلقة 15 بإصدار المحكمة حكمها ومنح "مؤنس" محمد فراج حضانة الطفل لمدة 6 أشهر، الأمر الذى أسعد "هنا" منى زكى و"مؤنس" محمد فراج، وبسبب فرحتها الكبيرة قامت باحتضانه وهو الأمر الذى كان مفاجئ بالنسبة له، وقام "زى" آدم الشرقاوى بتهنئتهما وتركهما وذهب.

تدورقصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.