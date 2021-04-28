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نوران أبو طالب بين الأغانى التراثية والمعاصرة فى الأوبرا

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القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة نوران أبو طالب أمسية رمضانية في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل علي  مسرح النافورة ، ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية لدار الأوبرا.

نوران

 

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها اهو ده اللي صار ، الحلوة دي ، كيفك انت ، فى هويد الليل ، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة ، طاير يا هوي ، أن راح منك يا عين ، أبعد مكان ، بحبك ما بعرف ، اه يالالي ، والله ما طلعت الشمس ولا غربت ، ممكن ، شبابيك ، يا غالي وروح خبر الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها فوازير ، يا نجمة وفي الليل .

يشار أن نوران أبو طالب بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية ، وبعدها بثلاثة اعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر وخارجها ، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانات دولية لموسيقي الجاز ونالت استحسان الجمهور والنقاد .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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