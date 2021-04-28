شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميل وشيك وأنيق.. ردود أفعال الجمهور عن "نجيب زاهى زركش" بعد 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات كبيرة حصل عليها مسلسل "نجيب زاهى زركش" للفنان الكبير يحيى الفخرانى، الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، مع كوكبة كبيرة من الفنانين، وذلك بعد عرض 15 حلقة من حلقات المسلسل.





وتوالت الإشادات بالمسلسل وأداء أبطاله، عبر منصات السوشيال ميديا، حيث أبدى مغردون إعجابهم بأحداثه، حيث قالت آية: "يحى الفخرانى من الفنانين اللى تحب تبصلهم، تحب تشوفه وهو حزين أو فرحان أو مبتسم، تحب تبصله حتى ولو مش بيتكلم، فنان يحسسك بإحساس غريب، يبعث جواك طاقة إيجابية كدة من حيث لا تدرى، لو ابتسم تبتسم معاه ولو زعل تزعل وياه".

وقالت زينب: "المسلسل كل يوم عم يحلى أكتر وأكتر، برجع بعيد اكتر مسلسل فيه سلاسة وهضامة واستمتاع زائد"، وقال حساب باسم ورد النيل: "مسلسل جميل وشيك وأنيق، حتى الحوارات مفيدة جدا تخليك تفكر بعمق، مسلسل يخليك تبتسم وأنت بتتفرج عليه، بجد مسلسل رائع جدا".

وقال تامر: "فعلا الأستاذ يحيى الفخرانى أستاذ و كوميدى جدا فى نجيب زاهى زركش، أجمد مسلسل كوميدى"، فيما قال آخر: "مسلسل نجيب زاهى زركش، من زمان عن نوعه من هذا مسلسلات الحلوة اللى اتحمس أتابعها كل يوم، محلى يومى بشكل مو طبيعى".

مسلسل "نجيب زاهى زركش" يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً، بطولة يحيى الفخرانى، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسرى، تميم عبده، محمد الصاوى، فتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى، إنتاج سينرجى.















