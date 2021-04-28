شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى فى صورة بصحبة عمرو دياب وعدد من أصدقائهم: "كونوا جاهزين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المؤلف والملحن عزيز الشافعي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة مع الهضبة عمرو دياب، وعدد من أصدقائهم في أحد الشوارع ليلاً، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وظهرالهضبة عمرو دياب في الصورة التي نشرها الشافعي وهو يرتدي بنطلون جينيز وسويت شيرت باللون الزيتي، ويقف بجوار الشافعي الذى حمس جمهوره بشكل غير مباشر بعد ان أضاف هاشتاج "ابقوا جاهزين" وهو ما يشير إلى اقتراب الإعلان عن مفاجأة، واكتفى الشافعي بالتعليق على الصورة وكتب قائلاً " محلى الشغل فى رمضان"، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات والإعجابات على منشوره.

وكان قد تحدث الملحن عزيز الشافعى خلال الندوة التى أقامها قسم الفن فى ”الخليج 365”، منذ أسابيع، عن العوامل التي تساعده في تأليف الكلمات ومواصلة إبداعه في ألحانه التي تحقق الكثير من النجاحات، وتحدث عن الألحان في زمن الفن الجميل سواء عن طريق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أو بليغ حمدى وغيرهم من الملحنين الكبار.

كما تطرق الحديث عن تعاونه مع نجوم كبار أمثال عمرو دياب وكواليس تحضيرات الأغانى مع الهضبة التي حققت نجاحًا مؤخرًا، كما تحدث عن تعاون مع نجوم آخرين مثل جنات وسعد لمجرد وروبى ومحمد نور، وتحدث أيضًا عن رأيه في المهرجانات الشعبية ومطربيها، وتطرح الحديث عن حياته الأسرية التي لم يكشفها من قبل، وعن انتمائه الكروى لنادى الزمالك.

وحقق الملحن والمؤلف عزيز الشافعى الكثير من النجاحات في عالم الغناء خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم أغنية "يوم تلات" مع الهضبة عمرو دياب، كما قدم مع المطربة جنات أغنية "أوعى"، وقدم مع محمد نور أغنية "جانى في ملعبى"، كما قدم مع سعد لمجرد أغنية عدى الكلام"، وقدم أغنية "حتة تانية" للنجمة روبى، وغيرها من الأغانى والنجوم الآخرين.