شكرا لقرائتكم خبر عن 7معلومات عن بينلوبى كروز فى عيد ميلادها الـ47 من أهم أفلامها لنظامها الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجمة الشهيرة بينلوبى كروز الـ 47 حيث يتزامن عيد ميلادها مع الـ 28 من أبريل، وذلك بعدما حققت النجمة الإسبانية شهرة واسعة على مستوى العالم بفضل جمالها وجاذبيتها التي لعبت بفضلها أدوار في غاية الأهمية بمسيرة فنية حافلة شاركت بها أهم النجوم وحصلت على جوائز هامة.

وخلال السطور التالية نتطرق لـ 7 معلومات عن النجمة الإسبانية الشهيرة التى تحظى بجماهيرية عريضة.

هي أول ممثلة إسبانية تحصل على الأوسكار، في حين كان الرجل الإسبانى الوحيد الذى سبقها هو زوجها الممثل الشهير خافير بارديم.



تتقن بينلوبى كروز التحدث بـ 4 لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية بجانب لغتها الأم الإسبانية.



تمارس تمارين اليوجا وخصوصاً BikramYoga الذي يساعدها في شدّ جسمها والإسترخاء في الوقت عينه.

أكدت في وقت سابق على أنها دوماً ما ترقص الباليه الذي لا يساعدها في عملية التوازن والليونة فحسب، بل يساهم في حرق الكثير من السعرات الحرارية للمحافظة على رشاقة جسمها.



من أجل الحفاظ على جمالها تتبع دايت معروف باسم Mediterranean Diet، الذي يرتكز على استهلاك نسبة عالية من زيت الزيتون، الحبوب، الفواكه، الخضروات، نسبة عالية من الأسماك، كميّات معتدلة من منتجات الألبان والأجبان مقابل الحدّ من تناول اللحوم ومنتجاتها.



انطلاقتها كانت حافلة بأدوار هامة، حيث شاركت في الفيلم الأمريكي Woman on Top عام 2000، وشاركت الممثل جوني ديب في فيلم Blow عام 2001، ومات ديمون في فيلم All The Pretty Horses وتوم كروز وكاميرون دياز في فيلم Vanilla Sky.

في عام 2007 بدأت بمواعدة الممثل الإسباني خافيير باردم ليتزوجا في يوليو 2010 ولهما ابن يدعى ليوناردو، وابنة تدعى لونا.