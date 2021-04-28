شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير الحلقة 15.. علقة موت لإيمان السيد بدلا من ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل " اللى مالوش كبير"، بذهاب عدد من السيدات لضرب غزل "ياسمين عبد العزيز"، علقة موت حتى لا تستطع الوقوف على رجليها مرة أخرى، وتذهب السيدات إلى شقة غزل لضربها ويخرجن سريعا، ثم يتحدث الخديوى " أحمد العوضى" للاطمئنان على غزل "ياسمين عبد العزيز" ويطلب منها التأكد أن أحد لم يدخل الشقة وعند الذهاب لمفاتن " إيمان السيد" تجدها هي التي أخذت علقة الموت بدلا منها لتصرخ غزل وتستنجد بالخديوى.

ويحقق رئيس المباحث محمود الرحاوى" أحمد سعيد عبد الغنى"، مع مينا " محمود حافظ" شقيق مفاتن لمعرفة من السبب في ضربها، وينقل الخديوى غزل إلى مكان آمن لن يعرفه أحد، ويتحدث معها و يؤكد على حبه لها، ولن يتركها ويحاول في أسرع وقت أن يطلقها من عابد "خالد الصاوى" وتتحدث غزل مع نادين "دنيا عبد العزيز" وتبلغها أنها انتقلت إلى مكان جديد، ويذهب عابد لنادين لمعرفه مكان غزل لتتخانق معه "نادين" وتتطلب منه طلاق غزل لأنها لا تحبه.

ويقابل عابد " خالد الصاوى" مالك " محمود ياسين جونيور" شقيق الخديوى و يطلب منه معرفة مكان غزل الجديد من أجل إعطاءه 10 آلاف دولار وأن يعيش معه في الفندق، وتنتهى الحلقة بذهاب عابد لمكان غزل و عند المدخل يجد الخديوى فى وجهه.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير