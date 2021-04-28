شكرا لقرائتكم خبر عن قصة زيارة نور الشريف للشيخ الباقورى وسر وصية أنتجت أهم أعماله"صور وفيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 75 عاما على ميلاد الفنان الكبير نور الشريف الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 28 أبريل من عام 1946 ، ليضيئ سماء الفن باحد أكثرالمواهب إبداعاً ووهجاً وسطوعاً ونوراً.

كان الفنان الكبير نورالشريف إضافة إلى عبقريته الفنية وموهبته الفذة واسع الثقافة والاطلاع، ويتمتع بعلاقات قوية مع رموز المجتمع من كل الأطياف الأدبية والدينية والثقافية، يزورهم ويجرى معهم نقاشات ثرية، ربما كان لها أثركبير فيما قدمهه من إبداعات.

وكان من بين الرموز الدينية التى كان نور الشريف على علاقة بهم الشيخ أحمد حسن الباقورى، العالم الأزهرى الجليل وأول وزير أوقاف فى حكومة ثورة يوليو عام 1952 ، والذى جمعته علاقات كثيرة مع أهل الفن.



الشيخ-الباقوري

و في أول ظهور إعلامى وحوار حصرى مع الخليج 365 كشفت عزة الباقورى ابنة الشيخ أحمد حسن الباقورى تفاصيل علاقة والدها الإمام المستنير بأهل الفن، ومنهم االفنان الكبير نور الشريف.

وكشفت ابنة الشيخ الباقورى تفاصيل زيارة نور الشريف لمنزل الشيخ الباقورى ووصية الشيخ له.



زينب-عبداللاه-مع-ابنة-الباقوري

وأشارت ابنة الباقورى إلى أن الكثيرمن الفنانين كانوا يترددون على بيت الشيخ الباقورى وتربطهم علاقات قوية به، موضحة تفاصيل زيارة نور الشريف ونورا لمنزل والدها في رمضان مع الكاتبة الصحفية نعم الباز.





وقالت ابنة الشيخ الباقورى لليوم السابع:" زارتنا في شهر رمضان الكاتبة الصحفية نعم الباز التي تربطنا بها علاقة قوية وكان معها الفنان نور الشريف والفنانة نورا، وقضوا معنا سهرة رمضانية جميلة"

وتابعت :" والدى قال لنورالشريف لازم تهتم بالشخصيات الاسلامية وعلى أثر ذلك جسد نور الشريف بعدها شخصية عمر بن عبدالعزيز"

وأضافت :"علشان كدة بحب عمر بن عبدالعزيز لانى اعتقد أبى هو اللى جعل نور الشريف يتحمس لتقديم مسلسل عنه، وكان أبى يؤمن بأن الفن بإمكانه تقديم رسالة هادفة"

وكان نور الشريف يعتز أعتزازاً كبيراً ويفخر بتقديمه شخصية عمر بن عبدالعزيز، وقال فى أخر لقاء وحوار تلفزيونى معه وقد بدت عليه آثار المرض أنه يرى أن مسلسل عمر بن عبد العزيز هو أهم عمل قدمه على الإطلاق على مدار تاريخه الفنى.

وبدموعه تحدث الفنان الكبير عن تجسيده لمشهد وفاة عمر بن عبدالعزيز، قائلاً:" أرى أن مشهد النهاية فى مسلسل عمر بن عبدالعزيز فيه لحظة تنوير ربانى، فى اللحظة التى يرى فيها عمر بن عبدالعزيز جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللى سبقوه وهو فرحان إنه هيروح لهم".وبكى الفنان الكبير متمنياً عرض هذا المشهد يوم وفاته.