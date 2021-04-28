فيديو.. صوفينار ترد على صالح جمعة: "أنا أعاكسك؟ ليه يا عم توم كروز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الراقصة الأرمينية صوفينار، على تصريحات صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا بشأن محاولتها التقرب منه، وذلك وفقا لتصريحاته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وقالت "صوفينار" في بث مباشر عبر "فيس بوك": " أنا طالعة أرد عشان صالح جمعة قال عليا كدابة، الطبيعي إن الرجالة تعاكس الستات مش العكس خليك صريح مع جمهورك لأول مرة في حياتك وقول عاكستها وخلاص لأن فيه سكرين شوت".

وتابعت:"عاكستني معاكسة بسيطة وأنا رديت عليك بالورود، قدر رجولتك وأطلع قول أه عاكست صوفينار، مش تطلع تقول إن صوفينار بتعاكسك مين هيصدقك".

وأضافت: "أعاكسك ليه يا عم توم كروز؟ أنتونيو بانديراس؟ جيمس بوند؟، ممكن أفكر لو إنت هريثيك روشان وشاروخان، وحتى لو كنت وسيم أنا ذوقي حاجة تانية".

واختتمت حديثها قائلة: "اللي بيقولوا ده حرق دمي، إنه يقول صوفينار بتعاكس راجل، على أخر الزمن هعاكس راجل".

وقال جمعة في تصريحاته إن صوفينار هي من حاولت التقرب ونفى ملاحقته لها، قائلًا: "بعد المشكلة مخرجتش اتكلمت في الموضوع"، مضيفًا: "الحمد لله واخد سكرين شوت عندي على موبايلي".

وأضاف "جمعة" في حواره لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على فضائية "القاهرة والناس"، أنها من بدأت في إرسال الرسائل له، قائلًا: "بعتتلي 3 ورود وبوسة وأنا رديت بقلبين.. ده حب عادي، ثم مسحت الرسائل الخاصة بها حتى تظهر رسائلي فقط".