شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار 2" تريند 1 على يوتيوب بمشهد وصول زكريا ويوسف لمخزن التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "الاختيار 2" تريند رقم 1 علي موقع "يوتيوب"، بمشهد وصول بطلي العمل "زكريا" كريم عبد العزيز، و"يوسف" أحمد مكي، لمخزن المتفجرات والسلاح الخاص بالعناصر التكفيرية في القليوبية، لاستكشاف المكان قبل اقتحامه والقبض علي التكفيريين أبوعبيدة وهارون "إسلام جمال" وشخص ثالث يتواجدون في المخزن للحصول على بعض الأسلحة، حيث حقق المشهد في أحداث الحلقة الخامسة عشر أكثر من 92 ألف مشاهدة.



الاختيار 2



كريم عبد العزيز ومكى

وظهر بالحلقة أيضا تحرك القوات الخاصة فجر يوم 19 مارس 2014 في عملية محكمة شهدت تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة والعناصر التكفيرية، مع عرض تصوير حقيقي للمأمورية التي استمرت عدة ساعات. وتم عرض مشاهد حقيقية من الجنازة العسكرية لكل من الشهيدين العميد ماجد إبراهيم صالح والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.