شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تتصدر تريند يوتيوب بمشهد المحكمة فى "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "لعبة نيوتن" تريند موقع "يوتيوب" بمشهد النجمة مني زكي خلال شهادتها بالمحكمة لإسترداد طفلها "إبراهيم" خلال أحداث الحلقة الخامسة عشر أمس، حيث حقق المشهد أكثر من 155 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية لقناة dmc علي يوتيوب، والتي جسدت به كل مشاعر الأمومة من خوف وقلق على ابنها، والذي خطفت به قلب وأنظار الجمهور ونالت الكثير من الإشادات على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أدائها له.



لعبة نيوتن

ويبدأ المشهد بسؤال المحكمة لـ "هنا" منى زكى، عن أى كلام تريد قوله بعد سؤالها بمنح حضانة طفلها لـ "مؤنس" محمد فراج لمدة 6 أشهر، وشرحت للمحكمة صعوبة الحياة التى تعرضت لها فى إنجاب طفلها، خاصة أنها كان لا يمكن أن تلد طبيعى فاضطرت للحقن المجهرى، وأن ما فعلته بتهديد بالانتحار كان لخوفها على طفلها، مما أبكت الحضور والمشاهدين بسبب كلماتها.

وأصدرت المحكمة حكمها بمنح "مؤنس" محمد فراج حضانة الطفل لمدة 6 أشهر، الأمر الذى أسعد "هنا" منى زكى و"مؤنس" محمد فراج، وبسبب فرحتها الكبيرة قامت باحتضانه وهو الأمر الذى كان مفاجئ بالنسبة له، وبعد تقديمها الاعتذار له طلب منها الزواج، وقام "زى" آدم الشرقاوى بتهنئتهما وتركهما وذهب.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري،تأليف وإخراج تامر محسن.