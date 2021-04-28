"كاد يقتلني".. إلهام شاهين تكشف عن مشهد اندمج فيه نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل جمهور الفنان الكبير الراحل نور الشريف، اليوم الموافق 28 إبريل، بعيد ميلاده الـ75، والذي يُعد واحدًا من أهم نجوم السينما والدراما.

نور الشريف تعاون مع الفنانة إلهام شاهين في العديد من الأعمال، وكشفت في مداخلة هاتفية عن الفنان الراحل عبر قناة الحياة اليوم"، أنها كانت ستموت على خشبة المسرح، بسبب مشهد جمعها مع نور الشريف قائلة: "نور الشريف اندمج بشكل كبير أثناء محاولة قتلها في آخر مشاهد أحد العروض المسرحية، وشعرت أنها فقدت النفس تماما، وكان يفصلها عن الموت ثواني: "كان فاضل شعراية وأموت".

وتابعت: "فضل يومها يعتذرلي ويقولي أنا مش مصدق إني عملت كدا والحمد الله إنك بخير".

وأشارت إلى كانت توافق على أي عمل يعرض عليها مع نور الشريف، واصفة إياه بـ"الموسوعة".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015 بعد صراع مع المرض.