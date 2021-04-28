الحاضر الغائب.. نور الشريف مارد الدراما الرمضانية وبطل كل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ماذا أعد لنا الفنان نور الشريف هذا العام؟ في أي شخصية سنراه، الصعيدي، أم رجل الأعمال فاقد الذاكرة أم الشيخ صاحب الكرامات؟!، أسئلة طالما خطرت على البال مع حلول شهر رمضان، وبداية الموسم الدرامي، الذي كان الفنان الراحل من أبرز رموزه بأعماله.

ومع حلول ذكرى مولد الفنان نور الشريف اليوم، بالتزامن مع شهر رمضان، نقدم بعض أبرز الأعمال التي قدمها في الشهر الكريم، وسكنت القلوب، مع أثارتها الجدل أيضا.

وفي حضور خاص له،، وهو الحاضر الغائب، ظهرت صورة الفنان نور الشريف في أولى حلقات مسلسل "نسل الاغراب"، باعتباره والد "أمير كرارة"، وفي ثاني حلقات العمل تمت الإشارة إلى شخصية "الحاج متولي" التي قدمها الفنان الراحل، وحملت اسم المسلسل الذي يعد من أهم الأعمال التي قدمها خلال شهر رمضان.

وشهدت الحلقة ذهاب الفنانة مي عمر إلى شقيقها العمدة "حسيب" الذي يؤدي دوره الفنان إدوارد، بعد زواجه للمرة الثالثة وقالت له "فاضل جوازة كمان وتبقى زي الحاج متولي"، وهي شخصية أداها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسله الشهير.

وجاء ظهور الفنان الراحل نور الشريف بعد 8 سنوات، من آخر مسلسل قدمه وعرض في شهر رمضان، وهو "خلف الله"، الذي عرض عام 2013.

وعند عرض المسلسل، آثار جدلا واسعا، إذ قدم به نور الشريف شخصية الشيخ صاحب الكرامات، الذي يعالج المرضى باستخدام الرقية الشرعية، ويقوم بإخراج الجن من أجسادهم.

وكتب العمل زكريا السيلي، وتولى إخراجه حسني صالح، وشارك في بطولته صبا مبارك، وعبير صبري، ومي سليم.

ويعد مسلسل "مارد الجبل" الذي عرض عام 1977، وقدم به الفنان نور الشريف شخصية "أحمد بن شبيب"، المطارد من المماليك، من أعماله الأولى التي عرضت خلال شهر رمضان.، ولاقت نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولته مصطفى متولي، وليلى حمادة، ومحمود المليجي ،وتوفيق الدقن، ورجاء حسين.

الثعلب

من ملفات المخابرات المصرية قدم الفنان نور الشريف عام 1993، مسلسل"الثعلب"، مؤديا شخصية الضابط رفعت جبريل.

لن أعيش في جلباب ابي

رحلة صعود العصامي عبد الغفور البرعي، والمشاكل التي عاني منها مع ازواج بناته، وابنه، كانت من أبرز أحداث العمل الذي حظى بجماهيرية عريضة.

حضرة المتهم أبي

معاناة مدرس اللغة العربية عبد الحميد، بعد تعدي ابن أحد الأثرياء على نجله، والضغوط التي تعرض لها للتنازل عن حقوقه، كانت محور أحداث المسلسل الذي نال تعاطفا عند عرضه.

الحاج متولي

من بين سلسلة أعمال قدمها الفنان نور الشريف، بالتعاون مع السيناريست مصطفى محرم، الذي رحل عن عالمنا الاسبوع الماضي، ومنها "عيش أيامك"، و"العطار والسبع بنات"، وعرضت جميعا في رمضان.

ومع ما حققه العمل من نجاح، قوبل بانتقادات من النساء، بدعوى ترويج المسلسل لتعدد الزوجات.

الدالي

من الأعمال التي راهن بها الفنان نور الشريف على موهبة المؤلف وليد يوسف، وقدم من خلاله رحلة صعود رجل الأعمال سعد الدالي، والمؤامرات التي تعرض لها.

وبعد نجاح الجزء الأول عام 2007، تم تقدير الأجزاء الثاني والثالث.

وشهد تقديم العمل، تعليقات عن كونه يرصد ملامح من حياة رجل الأعمال عثمان أحمد عثمان.

الرحايا

بعد تقديمه المؤلف وليد يوسف، تحمس الفنان نور الشريف لموهبة الكاتب عبد الرحيم كمال، وقدم من تأليفه المسلسل، وادي شخصية محمد أبو دياب، الذي عانى من غدر أقرب الناس إليه.

متخافوش

فضح المؤامرات الصهيونية، كان محور أحداث المسلسل الذي قدمه الفنان نور الشريف عام 2009، وقدم به شخصية الإعلامي الجريء "مكرم بدوي".

وتعرض العمل لعقوبات عديدة مع الرقابة، بسبب جرأة موضوعه السياسي "حسب تأكيد الفنان نور الشريف في حوارات له".

وقدم نور من خلال المسلسل أيضا مؤلفه أحمد عبد الرحمن، بالإضافة إلى 15 وجها جديدا، منهم الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل "اللي مالوش كبير"الذي يعرض حاليا.

وحققت مسيرة الفنان الراحل نور الشريف، بالعديد من المسلسلات التاريخية الهامة التي عرضت خلال شهر رمضان، ومنها "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد"، إلى جانب أعمال أخرى مثل "الرجل الأخر", و"عرفه البحر"، و"الحرافيش".