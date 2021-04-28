جوجل احتفى به وسبب حبه لمشاهد القتل.. حكايات نور الشريف في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل محبي الفنان الكبير الراحل نور الشريف اليوم الموافق 28 إبريل، بعيد ميلاده الـ75، والذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015 بعد صراع مع المرض.

ويستعرض "الخليج 365"، حكايات ومعلومات عن نور الشريف تزامنًا مع هذه المناسبة.

- اسمه محمد جابر محمد عبدالله، وولد في حي الخليفة في السيدة زينب بالقاهرة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان الأول في دفعته، وقد بدأ حياته الفنية عام ١٩٦٧.

- حلم نور الشريف باحتراف كرة القدم، لكنه تخلى عن حلمه بسبب حبه التمثيل، وبدأ مشواره الفني بدور صغير في مسرحية "الشوارع الخلفية"، رشحه له سعد أردش، ثم اختاره المخرج كمال عيد لمسرحية "روميو وجولييت".

- قدم نور الشريف أكثر من ١٥٠ فيلمًا للسينما المصرية، من بينها ٧ أفلام حصلت على لقب أفضل ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية، هي " زوجتي والكلب"، "أبناء الصمت"، "الكرنك"، "أهل القمة"، "حدوتة مصرية"، "العار"، و"سواق الأتوبيس".

- قال نور الشريف، ببرنامج "جملة مفيدة": "بكره المستشفيات ومش بحبها، وبحب مشاهد القتل في الدراما لأني بجرب متعة مستحيل أمارسها في الحياة".

- وقال في لقاء أخر: "مشاهد العنف دي بتمثلي علاج نفسي، وتربيت من صغري من أساتذتي أن أكتم غضبي جوايا ".

- وكشفت أرملته "بوسي، في لقاء سابق لها ببرنامج 100 سؤال، إنه لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى وفاته، وأنها وأفراد أسرتها أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة، وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب في الرئة يذهب بالعلاج.

- وعن زواجهما قالت: "رحت اشتغلت في ( القاهرة والناس) حلقتين ومكنتش من أبطالها، وأول بروفة فيها لقيت شاب صغير بيجيبلي الاسكريبت، وزمان كان بيتعمل بروفات للحلقة، وساعتها كان طبيعي إن مساعد المخرج هو اللي يقدملي الاسكريبت، وبدأ يكلمني في البروفات وكان دمه خفيف، والحلقة دي بعد ما صورناها، رجعنا عدناها تاني بروفات وتصوير، وكنت وقتها صغيرة في السن وعجبني فيه دمه الخفيف، والأقدار كان ليها دور بارتباطي بنور الشريف".

- كانت آخر أعماله فيلم" بتوقيت القاهرة"، وتم عرضه في عام 2015، من إخراج وتأليف: أمير رمسيس.

- توفى في 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.

- احتفى محرك البحث العالمي "جوجل"، اليوم بذكرى ميلاد نور الشريف، وقام الموقع، بتغير واجهته الرئيسية، بـ 3 صور مختلفة ومرسومة بمناسبة الذكرى 75 لميلاده.