صورة- السيارة تحطمت.. زوجة الفنان محمد العمروسي تتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت زوجة الفنان محمد العمروسي وأولاده لحادث سير، على الطريق الدائري، مما أدى لتحطيم السيارة.

ونشر العمروسي عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" صورة للسيارة بعد تدميرها وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله مراتي والأولاد عملو حادثة بس نحمد ربنا ونشكر فضله علينا، هما بخير ربنا في بيتنا خالي بالكم من الدائري ربنا يحفظهم ويحفظ أولادكم جميعًا".

الفنان محمد العمروسي، يشارك في بطولة مسلسل كوفيد25، الذي يبدأ عرضه اليوم الأربعاء للنجم يوسف الشريف، والمسلسل تدور أحداثه حول 15 حلقة، ويحاكي تطور لوباء من خلال قصة خيالية، ودراما اجتماعية.