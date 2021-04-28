شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم الـ 15 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 15 من مسلسلات رمضان 2021 العديد من التطورات والأحداث المثيرة، حيث كشفت الحلقات عن أمور ينتظرها الجمهور بعد نهاية كل حلقة، وننشر ملخطاً لأبرز ما جاء فى الحلقة 15 من مسلسلات رمضان.

الاختيار 2

وصول زكريا "كريم عبد العزيز" إلى مكان مخزن المتفجرات والسلاح الخاص بالعناصر التكفيرية في القليوبية، حيث يتذكر التكفيرى فارس أكثر من علامة مميزة لتوصل القوات إلى المخزن، أما التكفيريين أبو عبيدة وهارون "إسلام جمال" وشخص ثالث يتواجدون في المخزن للحصول على بعض الأسلحة.

نسل الأغراب

اقتحم مجهولون كمين شرطة بقيادة رئيس المباحث على الغريب، واستمر ضرب النار بين الطرفين حتى استطاع على الغريب الدوران من خلفهم وضربهم كلهم، وينتهى المشهد بمعرفة أنهم من طرف مصطفى زوج عزيزة "منة فضالى" بعدما ضربه أمام أهل منزله فأراد الانتقام منه.

هجمة مرتدة

تدريب أحمد عز "سيف العربى" مرة أخرى من قبل الفنان أحمد فؤاد سليم "فاروق السوهاجى" وهو التدريب الذى رآه أحمد عز سهلا بصورة كبيرة، حيث يقوم بتصوير لحظة القيام بعملية بين شخصين في مول، إلا أنه اصطدم أثناء تواجده في المول بوجود شقيقه الذى يجسد دوره الفنان خالد أنور.

لعبة نيوتن

سؤال المحكمة لـ "هنا" منى زكى، عن أى كلام تريد قوله بعد سؤالها بمنح حضانة طفلها لـ "مؤنس" محمد فراج لمدة 6 أشهر، وشرحت للمحكمة صعوبة الحياة التى تعرضت لها فى إنجاب طفلها، خاصة أنها كان لا يمكن أن تلد طبيعى فاضطرت للحقن المجهرى، وأن ما فعلته بتهديد بالانتحار كان لخوفها على طفلها، مما أبكت الحضور والمشاهدين بسبب كلماتها.

موسى

سفر محمد رمضان - موسى - إلى غزة وذلك لشراء بضائع لصالح المعلم وهبة - سيد رجب، وحصل محمد رمضان على 10 جنيهات نظير السفرقيام رياض الخولي - شداد بالذهاب إلى شيخ صالحين، حيث اقتحم عليه المنزل ليمنعه من تعليم الأطفال للقرآن ولكن فاجأته بخيتة - هبة عبد الغني بأنها ستتزوج من شيخ صالحين وذلك لتحميه من بطش شداد.

نجيب زاهى زركش

صفع يحيي الفخراني - نجيب زاهي زركش - مسعد "رامز أمير"، وذلك بعدما وصف مسعد نجيب زركش أنه متصابي وقام باستدراج سحر صديقة مسعد للقصر.

حرب أهلية

نجحت يسرا - مريم فى الحصول على المستشفى الخاصة بها بعد ما استولى ونصب عليها يوسف - باسل خياط وكشفت "مريم و فريدة" ، لباسل خياط كيف خططا للانتقام منه بعدما خدع يسرا - مريم بمرضها، واتفقا الثنائى لخداعة فى إطار درامى مشوق.

أحسن أب

تناولت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل "أحسن أب" بطولة الفنان على ربيع فوزه في مسابقة أحسن أب بجائزة قدرها 300 ألف دولار، ولكن اعترف للجميع أنه لن يستحق هذه الجائزة لأنه ليس أباً للطفل مدثر، واستعان به من أطفال الشوارع لكى يشاركه المسابقة.