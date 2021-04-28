شكرا لقرائتكم خبر عن عمر متولى بعد ظهوره فى "الاختيار 2":كان نفسى أشارك فيه من السنة اللى فاتت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان عمر مصطفي متولي على ظهوره في مسلسل "الاختيار 2"، مؤكدا علي سعادته الكبيرة للمشاركة بمثل هذا العمل الوطني، مشيرا إلى أمنيته المشاركة به منذ الجزء الأول الذي عرض رمضان الماضي، كاشفا عن وجود مفاجآت فى دوره خلال أحداث المسلسل مطالبا جمهوره بمتابعته.

ونشرمتولي صورة له من أحداث المسلسل عبرحسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "وحشتوني جدا وآسف على التأخير .. بس محبتش ابقى موجود وخلاص.. والحمد لله هرجعلكم في مسلسل وطني عظيم كان نفسي اشارك فيه من السنة اللي فاتت .. تابعوني في الحلقات اللي جاية فـ "الاختيار 2"..عشان المفاجآت جاية كتير".



عمر متولي

وظهر الفنان عمر متولى، لأول مرة فى الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، حيث جسد شخصية ضابط الأمن الوطنى "أحمد عبد الباسط"، ضمن أحداث المسلسل الذى يعرض خلال موسم دراما رمضان الحالى.

ويتناول مسلسل "الاختيار 2" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبرى، هادى الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.