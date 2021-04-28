شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 15.. "طلعوا صحاب" خطة يسرا وأروى جودة لخداع باسل خياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت يسرا - مريم فى الحصول على المستشفى الخاصة بها بعد ما استولى ونصب عليها يوسف - باسل خياط خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل "حرب أهلية"، وكشفت "مريم و فريدة" ، لباسل خياط كيف خططا للانتقام منه بعدما خدع يسرا - مريم بمرضها، واتفقا الثنائى لخداعة فى إطار درامى مشوق.



مسلسل حرب أهلية الحلقة 15



مسلسل حرب أهلية الحلقة 15



مسلسل حرب أهلية الحلقة 15

وتوالت أحداث الحلقة باكتشاف يسرا - مريم بأنها ليست مريضه بورم خبيث فى المخ بعد ما ذهبت إلى صديقتها فريده - أروى جودة فى لندن وعرضتها على طبيب متخصص فى الأورام الخبيثة وتبين أنها سليمة .

وانتهت الحلقة بمفاجأة أروى جودة - فريدة لزوجها باسل خياط - يوسف"، حيث قامت بالإبلاغ عنه أنه تهجم عليها في المنزل، لتأتي الشرطة للقبض عليه وتنتهي الحلقة على ذلك.



مسلسل حرب أهلية الحلقة 15



مسلسل حرب أهلية الحلقة 15

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.