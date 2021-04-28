شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يستعرض نجاح مسلسل "اللى مالوش كبير": كل يوم فى مؤشرات البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد العوضي، على استعراض نجاح مسلسله "اللى مالوش كبير"، الذى يقوم ببطولته مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض في السباق الرمضاني الحالي، حيث نشر صورة يظهر من خلالها عدد عمليات البحث عن المسلسل على جوجل بعد عرض الحلقة الـ 15 من المسلسل.

وكتب العوضي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام "كل يوم اللي مالوش كبير في مؤشرات البحث ١٥ يوم متواصل والمؤشر علي وضعه، اسف لو جيت خضتكوووو".

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.