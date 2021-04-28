شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتابع مسلسل "أحسن أب"لعلى ربيع..والأخير يرد: الحمد لله إننا بنفرحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري عن مسلسله المفضل في الموسم الرمضاني الحالي، وهو مسلسل الفنان على ربيع الذي يقدم هذا العام مسلسل "أحسن أب"، والمذاع علي قناة الحياة، حيث شارك صلاح جمهوره ومتابعيه عبر خاصية ستوري بموقع "انستجرام"، مشهد من أخر حلقات المسلسل الذي انتهي أمس.



محمد صلاح

وعبر علي ربيع عن سعادته الكبيرة بمتابعة صلاح لمسلسله كل عام، وأعاد نشر ستوري صلاح عبر حسابه، مصحوبا بتعليق :" حبيبي يا أحسن لعيب في العالم مبحسش بنجاح أي مسلسل غير لما بشوفك بتتفرج دايما مفرحنا وديما مصدر سعادتنا والحمد الله إننا بنفرحك زي مبتفرحنا حبيبي يا جدع من استوري الاسطوره محمد صلاح أحسن لعيب فالعالم".

و شهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل "أحسن أب" زواج الفنان على ربيع من الفنانة هاجر أحمد بعد فوزه بجائزة برنامج أحسن أب وقدرها 300 ألف دولار، واحتفلا بالزواج في وجود أصدقائه الذين شاركوه في المسابقة.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.