شكرا لقرائتكم خبر عن تريللر "Peter Rabbit 2 " الأرنب المحبوب يتأذى والطرح 18 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Columbia Pictures عن المقطع الدعائي الأخير لتكملة الدعاية الرسوم المتحركة المرتقبة ، Peter Rabbit 2: The Runaway، ففي الجزء الثانى من الفيلم ​​، شخصيات وحكايات بيتر رابيت بياتريكس بوتر ، عاد بيتر المارق المحبوب (جيمس كوردن)، بينما استقر بيا (روز بيرن) وتوماس (دومهنال جليسون) ليتزوجان ويؤسسان أسرة، ولا يبدو أن بيتر قد غير سمعته المؤذية ، على الرغم من جهوده القصوى، فعندما يخرج الأرنب من الحديقة ، يجد نفسه فجأة في عالم جديد ولكن عندما تخاطر عائلة بيتر بكل شيء للبحث عنه ، يجب أن يقرر ، مرة وإلى الأبد ، أي نوع من الأرنب يريد أن يكون.

والفيلم من إخراج ويل جلوك ، من نص كتبه مع باتريك بيرلي ، ويعرض Peter Rabbit 2 حاليًا في دور العرض بـ أستراليا ونيوزيلندا ، وقد حقق أكثر من 16.2 مليون دولار، خلال فصل الصيف ، سيستمر عرض الفيلم في جميع أنحاء العالم ، حيث سيصل إلى المملكة المتحدة في 17 مايو والولايات المتحدة في 18 يونيو، وتم أول فيلم Peter Rabbit ، الذي أخرجه جلوك أيضًا ، في عام 2018 وحقق في النهاية 351 مليون دولار في جميع أنحاء العالم .

وبالتالي سيحظى Peter Rabbit 2 بـ إصدار كبير في عدد من دور العرض، العمل يعد الجزء الثاني من سلسلة Peter Rabbi، ويضم فريق الممثلين التكميلي روز بيرن، ودومنال جليسون، وديفيد أويلوو، وإليزابيث ديبيكي، ومارجوت روبي، وجيمس كوردن بدور بيتر رابيت، ومن إنتاج شركة سونى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

قصة الفيلم تدور فى إطار من المغامرة حول أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مزارع مملوءة بالخضراوات، ويواجه فى رحلته مفاجآت عديدة، والحكاية مقتبسة عن القصة الكلاسيكية التى تحمل ذات الاسم للكاتب الشهير بياتريكس بوتر.

فيلم المغامرة الكوميدى Peter Rabbit في جزئه الأول قامت ببطولته كل من النجمة مارجو روبى، والفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، وهو من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 50 مليون دولار، ومن ﺇﺧﺮاﺝ ويل جلوك، وﺗﺄﻟﻴﻒ بياتريكس بوتر اقتباسًا عن قصته، وسيناريو وحوار روب ليبر، ويشارك فى بطولته بالأداء الصوتى عدد كبير من النجوم أبرزهم، مارجوت روبى، إليزابيث ديبيكى، ديزى ريدلى، روز بيرن، دومنال جليسون، جيمس كوردن.